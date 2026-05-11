ソフトバンクは11日、2026年3月期の連結決算（2025年4月～2026年3月）を発表した。売上高は前年比＋7.6％の7兆386億8000万円、営業利益は同＋5.4％の1兆425億7600万円、当期利益は同＋10.9％増の7266億2300万円だった。 売上高については、すべてのセグメントで増収となった。コンシューマー事業においては、モバイルの売上も増加し、事業全体で622億円増の3兆151億円となった。サービス売上は175