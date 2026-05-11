５月11日に「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」が東京都内で開催された。DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が、DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さんらと共に登壇。トークで会場を盛り上げたなか、５月15日にW杯メンバーを発表する森保ジャパン、そして前回のカタール大会に続いて指揮を執る森保一監督への期待を語った。「少し怪我人が出てきている状況で、ドキドキしている方がいると思い