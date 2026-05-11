エドマンの復帰後の懸念材料を専門メディアが伝えた(C)Getty Imagesドジャースはトミー・エドマンが60日間の負傷者リスト（IL）に移行したことを発表した。カブスからDFAとなったチャーリー・バーンズを獲得し、40人枠を空けるための措置となったが、同時にエドマンの復帰が遠のいていることを示唆していると、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット