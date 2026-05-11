JR西日本によりますと、北陸新幹線は11日午後1時半すぎ、小松駅と加賀温泉駅の間の架線に農業用のビニールが引っ掛かったため、一時的に停電が発生し、金沢駅と敦賀駅の間の上下線で運転を見合わせています。現在、撤去作業を行っていて、午後4時ごろの運転再開を見込んでいるということです。この影響で、敦賀方面に向かうはくたか561号が金沢駅と敦賀駅の間で、つるぎ27号が富山駅と金沢駅の間の全区間で、また東京方面に向かう