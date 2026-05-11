日本マクドナルドは、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」とハッピーセット「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」とほんのハッピーセット「運ぶ乗りもの」を、5月15日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で販売する。なお、ハッピーセット「ちいかわ」は、5月15日、5月29日の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を持つ人への販売となる。マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊