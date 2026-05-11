「しまむらグループ共通ギフトカード」（見本）しまむらは、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・D）において5月18日から「共通ギフトカード」の販売を開始する。5月18日から、国内しまむらグループ全店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・D）で共通ギフトカードを販売する（台湾思夢樂では購入・利用できない）。購入方法は、国内しまむらグループ全店舗のレジカウンターで購