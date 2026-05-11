俳優の勝野洋（76）が11日、都内で行われた勝野劇団公演vol.10「横浜グラフィティ・フォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」の制作発表会に出席した。自身が中心となり年に1回開催され、今年で10回目を迎える「勝野劇団」の舞台。今回は妻・キャシー中島（74）の若かりし頃を描いた群像劇のシリーズ完結編。主演を勝野、原案・プロデューサーをキャシーが務める。さらに脚本・演出は次女の雅奈恵、舞台衣裳は長男洋