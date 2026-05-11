「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船の乗客の1人で、フランスへの帰国便の機内で症状を訴えた女性が、検査で「陽性反応」を示したと地元メディアが伝えています。フランスメディアによりますと、「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船の乗客の1人で、10日にフランスへの帰国便の中で、症状を訴えた女性が検査の結果、「陽性反応」を示したということです。フランスのラジオ番組に出演した保健相