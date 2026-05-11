ドン・キホーテは5月11日、PB「情熱価格」の風量特化型家電シリーズ「ド風量」から新製品10点を、5月15日より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売開始すると発表した。価格は2,199円〜12,980円。ド風量シリーズの2026年ラインナップが発表された「ド風量」シリーズは、風量の強さに特化した商品をそろえた夏の「情熱価格」家電ライン。冷風扇やサーキュレーターといった定番夏物家電に加え、ジェットサイク