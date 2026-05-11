睡眠不足は仕事にどのような影響を与えるのか。心理学者のマルク・ティッヘラーは「睡眠は脳が適切に機能するために不可欠だ。ある睡眠実験では、6時間睡眠と4時間睡眠のグループは3日間徹夜したグループとほぼ同じ生産性だということが判明した」という――。※本稿は、マルク・ティッヘラー，オスカル・デ・ボス著／児島修訳『脳をオフにせよ 仕事も人間関係もうまくいく集中術』（日経BP）の一部を再編集したものです。■働けば