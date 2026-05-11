【モデルプレス＝2026/05/11】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が5月10日、自身のInstagramを更新。女優の吉瀬美智子からの差し入れを公開した。【写真】6人組グルメンバー「イラスト入りでセンス抜群」共演女優からの差し入れ◆八村倫太郎、吉瀬美智子からの差し入れ披露TBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している八村は「＃日曜劇場ギフト 第5話ご視聴ありがとうございました」と