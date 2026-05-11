ILLIT が、新曲『It’s Me』で急上昇を続けている。所属事務所の BELIFT LAB は5月11日、「10日、ILLITの新曲『It’s Me』が韓国YouTube Musicの“人気急上昇音楽”チャートで1位を獲得した」と発表した。【写真】ミンジュ＆モカ、“双子級”のシンクロビジュさらに同曲は、韓国音楽配信サイトのリアルタイムチャートでも、Bugsで3位、FLOで3位、Melon「TOP100」で5位、Genieで6位を記録するなど、上位圏にランクインし人気を集め