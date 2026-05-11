お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄さんが2026年5月10日にXで、相方・高橋茂雄さんをめぐる「いじめ疑惑」について、「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。この対応に、称賛の声が寄せられている。なお、高橋さん本人も同日にXを通じて謝罪をしている。八木さん「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があった」発端となったのは、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）だ。お笑い芸人