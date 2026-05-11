オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したモデルのチェ・ヨンスが、高血圧による緊急早産について説明し、心配の声が寄せられている。チェ・ヨンスは最近、突然の出産で話題を集めた中、一部の度を越したコメントに対し、自ら事情を説明。その姿に、切なさと応援の声が集まっている。【写真】チェ・ヨンス、“整形疑惑”浮上の圧巻ボリューム5月10日、チェ・ヨンスは自身のSNSで、あるネットユーザーのコメントを共有した。コ