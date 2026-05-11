福岡市の高島市長は5月11日、ことし11月に予定されている福岡市長選挙への出馬について、「適切なタイミングで判断したい」と話しました。高島市長は、2010年から4期連続で福岡市長を務めています。この日の会見で、ことし11月の市長選挙に出馬し5期目を目指すのか問われましたが、明言を避けました。■高島市長「まだまだ任期の時間はあるので、しっかりと務めていきながら、適切なタイミングにまた判断したい。」また、同じ人物