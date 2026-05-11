高市早苗首相（６５）は１１日の参院決算委員会で、今年の衆院選や昨年の自民党総裁選で、秘書らが中心となって他陣営を誹謗・中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道を完全否定した。立憲民主党の森裕子議員への答弁。高市氏は「他候補に関するネガティブな動画の作成、発信は一切行っていないと報告を受けている」と報道内容を否定。その上で「戦い方の流儀をそばで見ていた秘書。週刊誌を信じるか、秘書を信じ