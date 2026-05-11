沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の女子高生ら2人が亡くなった転覆事故をめぐる"闇"は深い。事故を報じるメディアと抗議船を運航する団体との関係、そして基地反対を掲げてきた地元政界の在り方までもが問われている。【動画】音声データ公開辺野古転覆事故の抗議船運航団体・共同代表が“こっそり”講演で言い訳連発「虚偽情報が山ほど流されている」と主張も〈4月18日のフィールドワークの内容をめぐって複数の新聞社や週