女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2018年5月12日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚後に待ち受ける義理の両親との同居や、嫁姑問題……。「あまり深く考えずに、代々続く農家の長男と結婚してしまった」と語る秋谷静香さん（仮名・32歳）は、東京生まれ東京育ち。田舎とは縁もゆかりもない、都会暮らしを送ってき