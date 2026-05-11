乃木坂46を卒業後、2023年にグラビアデビューを果たした相楽伊織は、以降精力的なグラビア活動を展開してきた。「グラビアは自分にとって芸能活動の核となる部分」と断言する彼女は、どのような気持ちでカメラの前に立っているのか。新発売のグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影後に、グラビアへの思いと、意外なプライベートの姿を語った【写真】きれい系グラビアの女王元乃木坂46・相楽伊織の撮り下ろしショット──相楽