プロ野球・オリックスは11日、7月のホーム公式戦6試合で開催される「Bsオリ姫デー2026」のメインビジュアルを公開しました。ビジュアルには今年2月の「オリメン投票2026」でトップ10に選ばれた10選手が登場。コンセプトの「natural」にちなみ、白シャツや白パンツなどすべてをホワイトで統一したシンプルなスタイリングでお披露目されています。投票2位の中川圭太選手は「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな？