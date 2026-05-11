「W」シリーズの伝統を受け継ぐ一台日本のバイクメーカーが製造・販売するモデルには、日本国内では販売されず、海外市場のみで展開される魅力的なモデルがあります。その一例が、カワサキインドネシアがラインナップする軽量なネオレトロネイキッドモデル「W175」シリーズです。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「W175」シリーズです！ 画像で見る（13枚）このW175は、カワサキが誇る本格的なネオレトロモデル「W」シ