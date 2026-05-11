THE YELLOW MONKEYが、『60分一本勝負』と題した新たなライブツアーを9月より開催する。 （関連：THE YELLOW MONKEY『Sparkleの惑星X -ネ申-』ライブレポート：4人がロックに託した希望、バンドに賭けた夢――最強の“今”） 本ツアーでは、9月6日の福岡 Zepp Fukuoka公演を皮切りに、10月30日の愛知 Zepp Nagoya公演まで全8公演をまわる。10月22日には日本武道館公演が行われ、いずれも60分で