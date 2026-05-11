河北町によりますときょう午前６時ごろ、山形県河北町谷地の高嶋公民館の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で、目撃された場所は住宅街でした。 クマはその後町内を移動し、山に入っていったということです。 近隣の学校では保護者同伴での下校を行うなど影響が出ています。