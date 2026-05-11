自身が母親になって初めて「母の日」を迎えた上田桃子がインスタグラムを更新。実際に子育てを体験してきたことによって、自分の母親に対して「いつも本当にありがとう」「母になって改めて母の強さと優しさを痛感しています」と感謝の思いを吐露した。【写真】上田桃子ママ、幸せそうな2ショット（全2枚）続けて「というより、まじタフ過ぎてついていけません笑」「そんな母のように私ももっとタフにならねば」と、今までは実感で