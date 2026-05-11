＜みずほアメリカズ・オープン最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞馬場咲希が、最終ラウンドの7番パー3（実測153ヤード）で、米女子ツアーでは2度目となるホールインワンを達成した。勝みなみが初日に同じ7番で達成しており、今週だけで日本勢2人目の快挙だ。ホールアウト後には、U-NEXTのインタビューで喜びを語った。【連続写真】馬場咲希がエース達成したスイングを分析！打ち上げ