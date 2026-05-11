＜みずほアメリカズ・オープン最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞【画像】ティティクルの「軽めな???ドライバー」他、使用クラブミシェル・ウィーがホストを務める米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」は、ジーノ・ティティクル（タイ）が「69」で回りトータル13アンダーで優勝。大会連覇を果たし、今季2勝目（通算9勝目）を挙げた。 契約を結ぶ米国キャロウェイも勝