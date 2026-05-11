＜みずほアメリカズ・オープン最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ルーキーの原英莉花が、12位で迎えた最終日に1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダーの9位タイでフィニッシュし、2試合連続、今季3度目のトップ10入りを果たした。〈連続写真〉原英莉花は何が変わった？ダウンからの“浅い沈み込み”に注目ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは、