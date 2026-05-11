先週（5月4日週）の動き：米国が停戦継続の意向を示しNY金は週足で反発、NY金の値動き受け国内金価格も振れ幅拡大 先週（5月4日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週足で反発した。5月8日の終値は4,730.7ドルで週足は前週末比86.2ドル（1.86％）高となった。終値は2週間ぶりの高値水準でもある。 戦闘終結に向けた米国とイラン双方の駆け引きともいえる、仲介国パキスタンを介した外交攻勢に加え、戦闘の現場