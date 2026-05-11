タレントの森尾由美（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女・優香さんと孫娘・香澄さんからもらった“母の日ギフト”を披露した。【写真】「ステキな贈り物」「見るたびにに幸せになりますね」森尾由美が長女＆孫娘からもらった“母の日ギフト”森尾は「Happy mother’s day香澄さんが選んだ青いカーネーションと優香からのドラえもん一輪挿しいただきました」と明かし、一輪挿しにカーネーションを生けて飾った様