大分市内のコンビニで11日未明、缶ビールなど3点を万引きしたとして、56歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市寺崎町の新聞配達員の男（56）です。 警察によりますと、男は11日午前3時40分ごろ、市内のコンビニで缶ビールや食品など3点（販売価格計1092円）を盗んだ疑いが持たれています。 店側の110番通報を受け、約5分後に駆けつけた警察官が、周辺の道路を歩いていた男を発見。男は被害