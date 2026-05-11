3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に「母の日」を迎え、長男との2ショットを公開した。【写真】身長が一緒！長男と肩を組む親子ショットを公開した倖田來未倖田は「気圧で昨日は頭痛でやられてましたが、、お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」と記すと、ピンクやオレンジなど鮮やかな色の花束を手にした自身のソロカットのほか、倖田と同じく