いまの国会で初めての党首討論が今月20日に開催される見通しとなりました。きょう午後、衆議院・国家基本政策委員会の委員を務める与野党の議員が国会内で会談し、高市総理と野党党首による党首討論を今月20日に開催することで合意しました。いまの国会では初めての開催で、高市総理にとっては去年11月以来、2回目です。会談後、中道改革連合の赤羽衆院議員はイラン情勢をめぐる対応などを念頭に、「国が直面している問題は山積し