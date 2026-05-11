ハンタウイルスへの集団感染が疑われているクルーズ船から日本人の乗客1人が下船し、イギリスに到着しました。木原官房長官：運航会社や関係政府、関係機関等と連携しながら支援を実施しており、引き続き適切に対応していく考え。外務省によると、スペイン領のカナリア諸島でクルーズ船「MVホンディウス号」から下船した乗客の日本人1人が、イギリス政府手配のチャーター機に同乗して、日本時間の11日、イギリスに到着しました。健