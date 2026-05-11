【モデルプレス＝2026/05/11】元タレントの木下優樹菜が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。アイデア弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「絶対子ども喜ぶやつ」色鮮やかな具材添えられた冷やし中華弁当◆木下優樹菜、冷やし中華弁当公開木下は「冷やし中華はじめました」と季節を感じさせる言葉を添えて、手作りの弁当を投稿。麺と具材を分けて詰め、液体たれを別添えにするなど、より美味