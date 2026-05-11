お笑い芸人の有吉弘行さんが2026年5月10日、「育児あるある」の発見をXにつづり、共感の声が相次いでいる。有吉さんの第一子は現在2歳有吉さんは10日昼過ぎ、「なんでダサい格好させるんだ！と思っていましたが子供が選んでるんですね。よく分かりました」と投稿。子どものファッションをめぐる「あるある」を実感したという。有吉さんは21年4月に元日本テレビアナウンサーで元フリーアナウンサーの夏目三久さんと結婚。24年3