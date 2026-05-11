B.LEAGUE 2025-26 チャンピオンシップ（CS）準々決勝・第2戦。昨日、歴史的なCS初勝利を挙げた群馬クレインサンダーズでしたが、第2戦は千葉ジェッツの猛攻と驚異的な勝負強さに屈し、惜しくも連勝でのセミファイナル進出とはなりませんでした。 これでシリーズ戦績は1勝1敗のタイ。運命の第3戦（Game3）を前に、死闘を演じた指揮官と選手の言葉から、11日の決戦への鍵を探ります。