香川ファイブアローズ バスケットボールB3、プレーオフ準決勝。先に1勝を挙げている香川ファイブアローズは新潟との第2戦を戦いました。 接戦となった試合は第4クオーター。アレックス・デイビスが豪快なダンクを決めて同点に追いつくと、5分間の延長戦に突入します。 ファイブアローズはランプキンや高橋育実が果敢に攻めます。しかし、フリースローなどで得点