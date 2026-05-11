3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、今週から藤澤が1人で授業（放送）を担当する新体制がスタート。冒頭では、同日に開催されたスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」大阪・ヤンマースタジアム長居公演を振り返るとともに、リスナー