ドル円、クロス円は円売りがやや優勢も、値幅は落ち着いている＝東京為替概況 週明け11日の東京市場で、ドル円は円安がやや優勢となった。米国とイランの戦闘終結に向けた合意が進むとの期待もあったが、週末に示されたイランから米国への回答について、トランプ大統領が受け入れられない意向を示したことで、紛争長期化への懸念が有事のドル買い・原油買いにつながった。NY原油が一時100ドルを超える上昇を見せたこと