【これからの見通し】ドル円は上下ともにやや動きにくい展開か ドル円は中東情勢をにらんだ展開が見込まれる。先週は米国とイランの戦争終結に向けた合意への期待が強まっていたが、10日にイランがパキスタンを通じて米国に提示した合意案は、米国側が受け入れられる内容ではなかったと見られており、紛争長期化への懸念が広がっている。 NY原油が一時100ドル台を付けるなど「有事のドル買い・原油買い」が進む中で、ド