EF-72 エプソン販売は、7月1日より家庭用プロジェクターの価格を改定する。Google TVとBOSEスピーカーを搭載した液晶プロジェクター「EF-61」は99,899円から104,896円(直販価格)に、「EF-72」は179,899円から188,903円(同)に値上げする。 同社は価格改定について、「原材料費の高騰などにより製造コストが上昇する中、これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の