「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）西十両１０枚目の翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が嘉陽（中村）を寄り倒し、今場所初勝利で１勝１敗とした。嘉陽は２敗。３月の春場所は「心不全」の診断書を提出して全休。大阪入りから程なく「呼吸ができなくなった」症状で救急搬送され、療養を続けていた。４月中旬から稽古を開始し、医者からは７月場所からの復帰をすすめられたが「それだと給料がなくなってしまう」と、幕