自民党の鈴木俊一、日本維新の会の中司宏両幹事長らは11日会談し、自民側は再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、15日の閣議決定を念頭に週内に党内議論をまとめる方向で調整していると説明した。中司氏が記者団に明らかにした。