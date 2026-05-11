5月12日（火）の『徹子の部屋』に、結婚15年を迎えたモト冬樹と武東由美が夫婦で登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！結婚当時は“幸せな熟年婚”と話題に。モトは59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父となり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛しているという。現在は愛犬2匹が暮らしの中心。最近の結婚生活についても明かす。近年は夫婦で保護犬の預かりボランティアの活動も