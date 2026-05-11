【第93話】 5月2日公開 第93話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月2日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第93話「母からの言葉」を公開した。 第93話では、逢い引きしてほしいとイツキに依頼をしたシスター・ローズ。覚悟を決めるために実家に戻り、母親と一緒にお風呂に入る。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ