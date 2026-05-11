5月11日、佐賀バルーナーズは、ジョシュ・ハレルソンとタナー・グローヴスとの契約が満了となり、退団することを発表した。また、同日付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されたことも併せて発表している。 アメリカ合衆国出身で日本国籍（帰化）を持つ現在37歳のハレルソンは、208センチ125キロのパワーフォワード兼センター。NBAのニューヨーク・ニック