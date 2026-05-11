5月11日、レバンガ北海道は、契約満了に伴いケビン・ジョーンズを自由交渉選手リストに登録したことを発表した。また、シーズン終盤に契約解除となっていたジャリル・オカフォーの退団もあわせて発表された。 アメリカ出身で30歳のオカフォーは、211センチ122キロのパワーフォワード兼センター。2015年のNBAドラフト1巡目全体3位指名でフィラデルフィア・セブンティシクサ}