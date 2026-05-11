5月10日、LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナル。群馬クレインサンダーズはシリーズ突破に王手をかけて臨んだが、千葉ジェッツに79－85で敗れ1勝1敗のタイとなり、GAME3を迎えることになった。 先発出場した群馬の中村拓人は、「全員が揃ってないのもありましたし、もちろん出れる選手が、今日はディ