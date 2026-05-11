5月11日、B1西地区の大阪エヴェッサは、レイ・パークスジュニアとライアン・ルーサーの2選手が、契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 フィリピン出身で現在33歳のパークスジュニアは、193センチ96キロのシューティングガード。名古屋ダイヤモンドドルフィンズで3シーズンプレーしたのち、2024－25シーズンに大阪へ加