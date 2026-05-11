5月11日、横浜ビー・コルセアーズは、ゲイリー・クラーク、ダミアン・イングリスとの選手契約が2025－26シーズン限りで満了となり、退団することを発表した。 フランス代表歴を持つ30歳のイングリスは、204センチ112キロのパワーフォワード兼センター。2024－25シーズンから横浜BCに加入し、今シーズンはB1リーグ戦57試合の出場で、チ